Минчанку судили за участие в четырех акциях протеста 2 3.02.2024, 18:33

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Анна Шеина растит несовершеннолетнего ребенка.

В Минска к трем годам «домашней химии» приговорили Анну Шеину. Ее судили по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), сообщает правозащитный центр «Весна».

Женщину обвинили в участии в четырех акциях протеста в 2020 году и выходе на проезжую часть. Как отмечается в судебном постановлении, Анна «использовала в качестве протестной символики полотнище бело-красно-белого цвета, ленты белого и красного цвета». Ее опознали по фотографиям с протестных акций.

После оглашения приговора женщину освободили в зале суда.

Сообщается, что она имеет высшее образование, работает проект-менеджером в обществе с ограниченной ответственностью и растит несовершеннолетнего ребенка.