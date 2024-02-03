Белорусские ученые вывели новый сорт картофеля 5 3.02.2024, 18:39

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Из него можно делать популярный перекус.

Ученые Института плодоводства долгие годы занимаются выведением новых отечественных сортов картофеля. Среди последних достижений есть две новинки – «феникс» и «венера». О них рассказал заведующий сектором столовых корнеплодов РУП «Научно‑практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Василий Опимах.

Сорт «венера», по его словам, более крахмалистый и идеально подходит для производства чипсов. К преимуществам «новичка» также относится высокая устойчивость к вирусным заболеваниям.

Что же касается «феникса» – он более урожайный и скороспелый. Отличить такой сорт поможет кожура красного окраса.

К слову, для производства чипсов подходит далеко не каждый картофель. Чтобы закуска получилась вкусной и хрустящей, клубни должны обладать определенным набором морфологических и технологических признаков.

Качество готового продукта, подмечает Василий Опимах, зависит и от содержания в картошке сухого вещества. Если его будет мало, что чипсы получатся мягкими и сырыми. А вот избыток сухого вещества сделает процесс переработки менее энергоемким, при этом выход готовой продукции будет выше, а впитываемость масла – ниже.