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Украинский офицер: Российские корабли-ракетоносители имеют серьезную проблему

  • 3.02.2024, 18:38
  • 4,320
Украинский офицер: Российские корабли-ракетоносители имеют серьезную проблему
иллюстративное фото

Работа ЧФ РФ практически полностью парализована.

Российские корабли-ракетоносители Черноморского флота отрезаны от пока еще подконтрольного РФ города Севастополь, в котором находится их основная логистическая база в Черном море.

Вражеские корабли вынуждены быстро подплывать к берегам Севастополя, «быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться», рассказал спикер Военно-морских сил Украины - капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук.

- Их ракетоносители РФ отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное - «Калибры» (крылатые ракеты) остались в Севастополе, - подчеркнул он.

По словам Плетенчука, можно констатировать, что работа ЧФ РФ, если не полностью парализована, то «очень усложнена». Спикер ВМС ВСУ добавил, что в российском городе Новороссийск, куда корабли Черноморского флота «сбежали» после ударов по территории Крыма, проблему с загрузкой ракет так и не решили.

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