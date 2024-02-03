Эксперт: Действия Трампа могут привести к расколу США 7 3.02.2024, 18:56

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Дональд Трамп

Подобной ситуации не было со времен основания США.

Действия Дональда Трампа в случае его избрания новым президентом США могут привести к расколу страны. Такое мнение высказал экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, бывший шеф секретариата президента Ющенко Олег Рыбачук в эфире «Эспрессо».

- Трамп проиграл все выборы в 2020 году и до сих пор их результаты не признавал. Сейчас он фактически пригрозил расколом страны в случае, если его требование не будет признано, — сказал он.

По словам Рыбачука, после того, как Трамп взорвал основы демократии и не был наказан за то, что «поддержал госпереворот, госизмену 6 января», сейчас он уже откровенно призывает своих сторонников с оружием в руках отстаивать свою правду.

«А правда у него такая: «Вы все знаете, что победу у меня украли». И дальше по тексту», – объяснил Рыбачук.

Экс-вице-ппремьер-министр Украины добавил, что сейчас американская демократическая система находится в большом кризисе.

«Поэтому сейчас оказывается ситуация, когда идем на выборы и, независимо от того, что там будет, можно уверенно прогнозировать, что дальше будет с американской демократией. Подобных рисков у американской демократии не было, наверное, со времени основания государства», — добавил он.

Напомним, кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир, тогда как президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии как кандидат-записывающий.