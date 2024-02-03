В Полоцком государственном университете открыли военную кафедру 5 3.02.2024, 19:02

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Архивное фото: TUT.BY

Студенты пройдут и огневую подготовку.

В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой открыли военную кафедру. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, местных органов власти, ректората вузов, передает «Радыё Свабода».

Обучение там будет проходить по специальностям: «артиллерийская разведка», «наземные средства радиоэлектронной борьбы», «инженерно-саперная служба», «автомобильные подразделения». Сейчас идет прием заявлений от студентов, которые вскоре должны начать обучение.

Студенты пройдут также строевую, огневую, топографическую и военно-медицинскую подготовки. А также познакомятся с методами химической и биологической охраны.

В прошлом году в Полоцком государственном университете прошла волна задержаний, под которую попало около полутора десятков сотрудников. По политическим мотивам уволили троих преподавателей, еще 6 написали заявления «из солидарности».