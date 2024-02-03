В центре Минска нашли необычный дом 3.02.2024, 19:19

1,950

Был типовой трехэтажкой, а стал элитным с мансардой.

Этот жилой дом в Минске не похож на своих соседей. Когда-то он был типовой трехэтажкой, построенной для работников Минского завода отопительного оборудования. А в 2000-е стал практически элитным домом с мансардными квартирами. Сегодня в четырехэтажной постройке на улице Гастелло продается необычная квартира, пишет realt.by.

Официальным годом рождения этого дома является 1957 год. Именно тогда в районе улиц Тарханова, Гастелло и Гвардейской стали расти двух- и трехэтажки для работников Минского завода отопительного оборудования. И если стартовая точка у всех жилых домов была одинаковой, то в дальнейшем их судьба сложилась по-разному. Какие-то дома в этом квартале уже отселили и снесли, а вот дом по Гастелло, 6 в 2005 году основательно перестроили.

Сюда добавили несколько этажей и разместили на верхних уровнях мансардные квартиры. Одна из них сейчас, кстати, продается.

Эта квартира занимает 4-й и 5-й этажи дома. Площадь жилья составляет 85 квадратных метров. Официально это трешка, но очень необычная.

На первом уровне квартиры находятся две комнаты, кухня и санузел.

Самое интересное же располагается на втором этаже, куда ведет дубовая лестница. Тут организована гостиная (она же — библиотека). В помещении можно заметить высокие потолки мансардные окна и настоящий работающий камин из итальянского мрамора.

В квартире, судя по фотографиям, сделан хороший ремонт из качественных строительных материалов. Пол — итальянская плитка и паркетная доска, встроенная кухня Scavolini, хорошая бытовая техника и мебель.

Подъезд дома также находится в весьма аккуратном состоянии.

Из окон квартиры можно увидеть проспект Победителей. В шаговой доступности от дома находится парк Победы, Комсомольское озеро, множество мест для прогулок и отдыха. До станции метро «Немига» — две остановки.

Продают квартиру за 139,9 тысячи долларов (1638 долларов — за метр).