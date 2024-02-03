Иностранные компании отказались решать проблемы Мозырского НПЗ 3 3.02.2024, 19:37

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Речь идет про высокий радиоактивный фон и сложности с импортным оборудованием.

Руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода разместило два тендера: о поиске специалистов для контроля и модернизации установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Эта установка стоимостью 1,5 миллиарда долларов была запущена полгода назад, но стала самой аварийной на заводе.

Как сообщает «Флагшток», ранее завод решил отказаться от помощи иностранных специалистов для ее наладки.

По условиям закупки заводу необходим штат специалистов для сопровождения и консультирования аварийной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Завод фактически признал, что не может эксплуатировать дорогостоящую установку самостоятельно. Из запроса на техническое предложение стало известно, что искомые специалисты должны разбираться в лицензионном оборудовании французской компании Axens. Они обязаны круглосуточно в течении одного года присутствовать на объекте, осуществлять консультирование персонала НПЗ, останавливать и запускать установку гидрокрекинга.

Впервые в документации тендера появилась детальная информация о проблемах МНПЗ на установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

По условиям закупки, необходимо разработать проект монтажа дополнительного компрессора для увеличения расхода воздуха, подаваемого для охлаждения электродвигателей других компрессоров.

В пояснительной записке исполняющий обязанности замначальника производства переработки тяжелых нефтяных остатков А. С. Зайцев объясняет суть проблемы:

«Компрессорная установка S-101А/В комбинированной установки гидрокрекинга по переработке тяжелых нефтяных остатков служит для продувки и создания избыточного давления в кожухе двигателей компрессорного оборудования К-101А/В/С для обеспечения отсутствия воспламеняющихся газов.

При отказе компрессорной установки S-101А/В происходит аварийная остановка компрессорного оборудования К-101А/В/С (остановка происходит сразу по трем компрессорам) предназначенного для компримирования и циркуляции концентрированного водорода в реакторных блоках секций 200, 300, 500 и блоке аминовой очистки секции 100. Остановка компрессорного оборудования К-101А/В/С приводит к остановке всей комбинированной установки гидрокрекинга в целом».

Простыми словами, руководство завода обеспокоено, что выход из строя одного из компрессоров прекращает вентиляцию воспламеняющихся газов и ведет к остановке всей установки гидрокрекинга.

Зайцев в документации объясняет, что всё дело в импортном оборудовании — винтовой блок компрессора работники завода не могут отремонтировать самостоятельно. А производитель, которого начальник не называет, отказывается поставлять запчасти:

«Оборудование компрессорной установки S-101В являются импортным, поставщик данного оборудования отказывается от сопровождения, помощи в ремонте и поставке запасных частей».

В 2022 году МНПЗ столкнулся с действием технологических санкций. После полномасштабного вторжения с территории Беларуси российских войск в Украину в отношении нефтепереработки Беларуси были введены ограничения на поставку оборудования и технологий.

Работы планируется выполнить до августа 2024 года, ввести в эксплуатацию — в 2025. Стоимость проектирования и монтажных работ не называются. В графе особых условий монтажных работ установка гидрокрекинга называется взрывопожароопасным объектом.

Риски новых ЧП сохраняться — в соответствии с документами, завод не планирует снижать производство сырья во время модернизации установки.

В заводских документах была зафиксирована еще одна проблема с установкой гидрокрекинга: высокий радиоактивный фон. В документации не указывается его причина. Указывается лишь необходимость разработки «корректирующих мероприятий для снижения излучения». Из открытых источников известно, что для катализаторов гидроочистки для увеличения активности катализаторов может использоваться радиоактивный элемент торий.

Отметим, возведение нового производства началось еще в 2014 году, мегапроект стал долгостроем из-за решения руководства МНПЗ сэкономить и отказаться от услуг иностранной компании по возведению объекта. Отказ от услуг западных профессионалов привел и к его удорожанию. Если в 2020 году стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд USD, то на 2022 год было уже потрачено 1,5 млрд USD.