Знаменитого российского хоккеиста-рекордсмена освистали на Матче звезд в США 2 3.02.2024, 20:09

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Никита Кучеров

Он показал худший результат среди всех участников.

30-летний российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», был освистан болельщиками за свое выступление на Матче звезд НХЛ. Рекордсмен среди всех российских хоккеистов по очкам за один сезон и за один матч решил сильно не напрягаться, показав худший результат среди всех участников, отмечает «Обозреватель».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) очень лениво выступил во всех конкурсах и набрал 0,5 очка. У канадца Макдэвида, который в итоге победил и выиграл $1 млн, результат составил 25 баллов.

Комментируя случившееся один из сильнейших хоккеистов России XXI века признался, что «ему было весело».

«Это было хорошо. Мне понравилось. Я не ожидал ничего другого или лучшего. Было весело», – сказал Кучеров о свисте.

Никита Кучеров занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а также третье место среди всех российских хоккеистов НХЛ по набранным очкам, голам и передачам в плей-офф НХЛ.