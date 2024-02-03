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Данилов сделал заявление об украинском победном оружии для ударов по РФ

  • 3.02.2024, 20:24
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Данилов сделал заявление об украинском победном оружии для ударов по РФ
Алексей Данилов

Секретарь СНБО не сомневается, что это оружие приведет Украину к победе.

Украина с каждым месяцем производит все больше оружия для того, чтобы бить по военным объектам на территории России. В данном случае речь идет конкретно об украинских разработках и комплектующих, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

- Я точно могу сказать, что на сегодня тот километраж, те средства поражения обязательно приведут нас к победе, - отметил он, говоря о том, куда уже может доставать украинское оружие.

Также Данилов добавил, что вопросе производства оружия Украина продолжает тесное сотрудничество с партнерами:

- С партнерами, странами, с которыми мы сотрудничаем, уже есть налаженные системы. Это совместное производство, когда не только на территории нашей страны производится то или иное оружие. У нас уже есть примеры, которые являются абсолютно перфектными с точки зрения результата, которых мы достигаем совместно с нашими партнерами.

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