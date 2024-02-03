Чем впечатляет минская Комаровка в эти выходные 3.02.2024, 20:33

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На рынке можно найти и букет из фиников.

Cколько стоит букет в форме сердца из сушенных фиников и какой экзотический фрукт покупают чаще всего на центральном минском рынке, посмотрели «Минск-новости».

Фото: Мария Журавель, «Минск-Новости»

Фото: Мария Журавель, «Минск-Новости»

Дешевле, чем в крупных торговых сетях на Комаровке можно приобрести огурцы, сладкие помидоры и экзотические фрукты. Наибольшей популярностью из заморских деликатесов пользуется манго. Остальное берут реже — в основном для мероприятий.

Клубника можно купить по 14,90 рубля за полкило, в то время как средняя цена ягоды на рынке — 50 рублей за 1 кг.

Рядом со сладостями можно найти отличный подарок для второй половинки ко Дню всех влюбленных. Композиция из сухофруктов: набор из вяленой черешни, фаршированной миндалем, в виде сердца стоит 45 рублей. Еще одним интересным сюрпризом станет почти полуметровая чурчхела в виде капли за 10 рублей.

Фото: Мария Журавель, «Минск-Новости»

Фото: Мария Журавель, «Минск-Новости»

Многие покупатели приходят на рынок за редкими и эксклюзивными продуктами, которые нельзя отыскать в обычных магазинах. Так, 100 граммов маринованных виноградных улиток обойдутся в 12 рублей, а осьминоги — в 18 рублей.

Фото: Мария Журавель, «Минск-Новости»

Фото: Мария Журавель, «Минск-Новости»