В Сеть попало видео с десятками гробов российских оккупантов в Ростове-на-Дону 9 3.02.2024, 20:40

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Их подготовили для отправки в различные населенные пункты РФ.

Главный редактор censor.net Юрий Бутусов опубликовал видео с десятками гробов российских военных в Ростове-на-Дону, подготовленных для отправки в различные населенные пункты РФ.

«Встречай, Россия! Отправка гробов из Ростова-на-Дону. Военнослужащие в парадных деревянных мундирах складированы и готовы для отправки во все уголки необъятной», — написал он в комментарии к видео.