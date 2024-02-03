закрыть
3 февраля 2024, суббота, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попало видео с десятками гробов российских оккупантов в Ростове-на-Дону

9
  • 3.02.2024, 20:40
  • 7,314
В Сеть попало видео с десятками гробов российских оккупантов в Ростове-на-Дону

Их подготовили для отправки в различные населенные пункты РФ.

Главный редактор censor.net Юрий Бутусов опубликовал видео с десятками гробов российских военных в Ростове-на-Дону, подготовленных для отправки в различные населенные пункты РФ.

«Встречай, Россия! Отправка гробов из Ростова-на-Дону. Военнослужащие в парадных деревянных мундирах складированы и готовы для отправки во все уголки необъятной», — написал он в комментарии к видео.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса