ВСУ за сутки выстояли 45 боев с россиянами 3.02.2024, 20:57

фото: генштаб всу

Украинский Генштаб отчитался о том, что происходит на фронте.

За 3 февраля на фронте в Украине произошло 45 боевых столкновений с российскими войсками, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

По данным Генштаба, ситуация на основных направлениях фронта в Украине 3 февраля была следующая:

На Купянском направлении ВСУ отразили две атаки россиян; россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отразили пять атак врага; от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки; россияне нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где РФ при поддержке авиации 6 раз безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; под артиллерийским и минометным огнем оказались пять населенных пунктов.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили две атаки; РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении РФ не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра; в течение суток россияне предприняли четыре безуспешные попытки штурма позиций ВСУ.