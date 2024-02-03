«Ситуация в Авдеевке резко изменилась» 3.02.2024, 21:16

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Эксперт раскрыл планы россиян.

2 февраля в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский отметил ситуацию на Авдеевском направлении как «особо сложную». Александр Мусиенко, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований, отметил «Radio NV», что несмотря на многочисленные атаки врага и сложные условия, украинским силам удалось стабилизировать ситуацию.

- Нет у врага успехов в продвижении за эту неделю, он практически не фиксируется. Хотя они пробуют атаковать с разных направлений. Они пробуют возобновлять давление и активные штурмовые действия на Авдеевский коксохим. Они проводили попытки, потом отходили, теперь снова повторяют, - отмечает Мусиенко.

Авдеевка остается одним из ключевых направлений для наступления российских войск, так же как и Купянский, отмечает эксперт.

- В ближайшие как минимум месяц-полтора-два, пока у них не выдохнутся те силы, которые они подготовили для ведения этой наступательной зимней кампании, до тех пор они будут пробовать атаковать, - указывает аналитик.

По его словам, реальная цель российского военно-политического руководства - это захватить Авдеевку о проведении выборов президент России.

Мусиенко делает вывод, что даже если план оккупантов потерпит неудачу, российское командование все равно будет продолжать проведение наступательных операций на этом направлении до того времени, пока это им будет хватать на это сил и средств.

Отметим, что российские войска пытаются окружить Авдеевку, осуществляя трехстороннее наступление и используя подземные инженерные тоннели для проникновения в тыл Сил обороны Украины.

Несмотря на это, украинским защитникам удалось отбить позиции, которые ранее были захвачены российскими оккупантами.