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Ракетные войска ВСУ накрыли район с оккупантами

  • 3.02.2024, 21:33
Ракетные войска ВСУ накрыли район с оккупантами

Среди прочего уничтожено одно артиллерийское средство россиян.

Ракетные войска Вооруженных сил Украины ударили по одному району расположения армии России. Об этом официально сообщил сегодня вечером Генштаб ВСУ.

Среди уничтоженного упоминается 1 артиллерийское средство противника.

За боевые сутки 3 февраля украинские пилоты накрыли 12 районов дислокации войск врага.

Со своей стороны подразделения РФ 54 раза применили авиацию по Украине, также было 33 обстрелов из РСЗО.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения», - указал Генштаб ВСУ.

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