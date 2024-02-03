Белорусов предупредили про температурные качели на следующей неделе 3.02.2024, 22:29

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Будет от -4 до +14.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов про температурные качели с 5 по 11 февраля. Причем даже обозначил первые ласточки весеннего тепла, которые все чаще будут радовать жителей Беларуси уже с первой полноценной недели февраля.

И хотя средняя температура будет на заметные 3 – 5 градусов выше нормы, напоминая март, все-таки ориентироваться стоит на то, что белорусов ждут температурные качели с 5 по 11 февраля. Имеется ввиду холод на северо-востоке и куда более теплая погода на юго-западе. Да и осадки, как и порывистый ветер, также не будут радовать.

Погодная неделя для Беларуси начнется с влияния атмосферных фронтов с Балтики, которые принесут кратковременные осадки – дождь, мокрый снег. Не мудрено, что ожидается гололед и гололедица на отдельных участках трасс.

- Ночью в понедельник от -1 до +3 градусов, во вторник на 3 градуса холоднее. Днем в понедельник от -1 до +3, во вторник – от -2 по Витебской области до +7 по Брестской, - привел пример тех самых температурных качелей Рябов.

Очередной атмосферный фронт с юго-запада Европы придет в среду, принеся плотные облака, мокрый снег и дождь, которые к вечеру могут перейти в снег.

- Ночью в среду от -4 по северо-востоку до +7 по юго-западу, днем от +1 по северо-востоку до +8 по юго-западу, - рассказал синоптик.

Активные атмосферные фронты с Западной Европы ознаменуют старт второй половины недели. И потому на больше части территории Беларуси будут мокрый снег, дождь, а в пятницу и вовсе сильные осадки.

- Ночью от -6 градусов по северу до +6 по юго-западу. Днем в четверг от -3 в северо-восточных районах до +6 в юго-западных, в пятницу от -3 в Витебске до +9 в Бресте, - рассказывает Рябов опять же про температурные качели, которые «летят, летят, летят» прямиком к выходным.

И на субботу, 10 февраля, как и на воскресенье, 11 февраля, у Дмитрия Рябова также есть предварительный прогноз. Он говорит о неустойчивой погоде с дождем и мокрым снегом.

- Ночью от -3 градусов по северу до +7 по югу, в середине дня в субботу от -3 в северо-восточных районах до +10 в юго-западных. В воскресенье от +1 в Витебске до +14 в Бресте, - сказал Дмитрий Рябов.