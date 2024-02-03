Политолог: Коллективный Запад послал Кремлю важный сигнал 3.02.2024, 22:42

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Владимир Фесенко

Европейский союз снова продемонстрировал единство.

Коллективный Запад всячески демонстрирует свою позицию перед угрозами со стороны России. Согласование выделения Украине 50 млрд евро, а также укрепление и расширение военного производства, модернизация вооруженных сил говорят о том, что Запад не устал поддерживать Украину и готов дать отпор президенту РФ Владимиру Путину, учитывая все угрозы с его стороны. Об этом сегодня, 3 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал известный украинский политолог Владимир Фесенко.

«Нет ослабления позиции Запада и желания сдаться, чего хочет Путин. В Европе поняли, что угрозы со стороны Путина являются реальными. Реального осознания рисков и угроз не было даже в 2022 году. На Западе всерьез обсуждают и вопросы расширения военного производства для помощи Украины, и пополнение собственных арсеналов, модернизацию вооруженных сил, повышение боеспособности объединенной группировки НАТО и тому подобное.

Поэтому важен сигнал со стороны Запада. Важно показать Путину — Запад не просто будет оказывать сопротивление, Запад готовится к военным действиям против России, и путинская Россия не сможет победить коллективный Запад в силу того, что Россия не сможет вести войну на нескольких фронтах. Это очень важный сигнал для сдерживания Путина и путинской агрессии», — пояснил он.

Выделение 50 млрд евро помощи Украине Европейским Союзом — это сигнал Путину о том, Европа не устала поддерживать Украину.

«Это сигнал о долгосрочной стратегической поддержке Украины на четыре года. Это касается и европейской интеграции и финансовой бюджетной поддержки Украины. Военная поддержка — это помимо 50 млрд евро, другие фонды и поддержка по линии других стран. В частности, Германия уже в своем бюджете на 2024 год уже 8 млрд евро военной помощи запланировала для Украины. Стратегическая долговременная поддержка Украины — это сигнал, что ее будут поддерживать», — сказал политолог.

Также решение о выделении макрофинансовой помощи Украине говорит о консолидации ЕС, а это сдерживающий фактор для Путина.

«Демонстрация единства Европейского союза. Вот это еще важнее, на мой взгляд. Если Путин видит, что противник консолидируется — это сдерживающий фактор. Евросоюз в очередной раз показал объединение почти 30 стран и умение находить согласованные решения, — констатировал Фесенко.