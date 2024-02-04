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Минчанин сломал одному соседу забор и разбил окно, а второму повредил авто

  • 4.02.2024, 3:10
Минчанин сломал одному соседу забор и разбил окно, а второму повредил авто

Он хотел выяснить, когда в его доме появится вода.

В суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего минчанина, которого обвиняют в совершении хулиганства, пишут «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что пьяный минчанин возвращался домой на улицу Наклонную. По телефону его мать сообщила, что у них нет воды. Женщина предположила, что ее мог отключить сосед. Мужчина решил поинтересоваться у того, когда будет восстановлено водоснабжение, и принялся трясти его забор, пока ограждение не повалилось. После этого он бросил в окно камень, разбив два стекла.

Подходя к дому, мужчине не понравилось, как другой сосед припарковал свою Toyota. Со злости он рукой повредил зеркало и разбил лобовое стекло машины.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 640 рублей. В отношении минчанина возбудили уголовное дело за хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК). Максимальная санкция данной части статьи — 3 года лишения свободы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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