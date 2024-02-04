Названа новая дата боя Усика с Фьюри 4.02.2024, 6:40

Александр Усик и Тайсон Фьюри

Фото: коллаж РБК-Украина

Бой перенесли из-за травмы одного из боксеров.

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится в мае 2024 года. Его перенесли из-за травм английского боксера на тренировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промоутерскую компанию Queensberry Promotions в Instagram.

Так, бой между украинцем и британским боксером за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте теперь должен состояться 18 мая в Эр-Рияде.

Как известно, поединок боксеров на Kingdom Arena в аравийской столице Эр-Рияде перенесли на более поздний срок из-за травмы, которую британец получил во время спарринга в тренировочном лагере.