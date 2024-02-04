Медведев внезапно раскрыл тайные планы Кремля 1 4.02.2024, 8:51

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Дмитрий Медведев

Одиозный замглавы Совбеза намекнул, что Россия вмешается в выборы на Западе.

Действующий зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередное «откровение» в своих социальных сетях с намеком, что Россия способна вмешаться в западные выборы.

Об этом он высказался в Telegram.

«Оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма. И наша задача - всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», - указал он.

В этом контексте Медведев ударился в философию Лао Цзы (китайского мудреца, живущего в VI-V веке до нашей эры) и сравнил западных оппозиционеров с российскими. Вывод Медведева был не в пользу Ходорковского, Каспарова и Навального.

Он обвинил Запад в финансовой поддержке российской оппозиции и пригрозил, что Россия в ответ намерена помогать «более адекватным политикам».

«Их так боятся возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном. И недаром боятся. Ведь еще Лао Цзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твердое и сильное», - указал бывший президент РФ.