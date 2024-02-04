Генерал Кривонос назвал причину, по которой могут уволить Залужного 1 4.02.2024, 9:03

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Сергей Кривонос

Решение практически готово.

Возможность замены главкома ВСУ Валерия Залужного является реальной. Ухудшение ситуации на участках фронта является одним из факторов, который может привести к его замене.

Об этом генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Во-первых, подтверждаю, что ваши источники стопроцентно правы (публикации в западных СМИ о разговоре Зеленского и Залужного - ред.), потому что имея свою информацию и общаясь также по ситуации, которая была в понедельник - сто процентов... Во-вторых, он очень хочет его уволить и они практически готовы», - сказал Кривонос.

По его словам, одним из возможных поводов для увольнения Залужного может быть обострение ситуации на фронте. Генерал отметил, что причиной для замены главкома ВСУ может также стать потеря Авдеевки.

«Что именно и пытаются подать Залужному в первую очередь, что в определенных моментах не только неудачное наступление летом - и непосредственно ситуация, которая сложилась на Купянском направлении сложная, на Лиманском, на Бахмутском, на Авдеевском, на юге Украины», - отметил генерал-майор запаса.

Кривонос утверждает, что руководство Украины иногда представляет информацию о ситуации на фронте односторонне, часто обвиняя Залужного. В то время как военный успех также зависит от обеспечения войск необходимыми ресурсами и оборудованием со стороны государства.

«Зеленский подает информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных и непосредственно делает виновным Залужного. Военные умеют воевать и достаточно хорошо умеют, но война - это не способность только воинов воевать, война - это способность государства обеспечить собственным ресурсом деятельность Вооруженных сил», - подытожил он.

Напомним, вечером 29 января в Сети начала распространяться информация об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского. Залужному якобы предложили другую должность, но он ее отказался принимать. Однако позже пресс-секретарь президента Украины заявил, что эта информация является ложной.

The Washington Post утверждает, что с увольнением Залужного затягивают, потому что в Киеве еще не выбрали ему замену. Журналисты отмечают, что потенциальные кандидаты не желают браться за эту работу из-за слабых перспектив улучшения ситуации на поле боя. Среди кандидатов на должность главкома ВСУ называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутных войск Александра Сырского.