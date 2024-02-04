Каспаров: Путина можно было остановить 4.02.2024, 9:14

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Гарри Каспаров

Каким образом?

Российский оппозиционный политик, знаменитый шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров убежден, что отсутствие политической воли в США стало одной из причин войны в Украине.

Началом череды войн по всему миру стала Сирия, когда российскую армию никто не остановил, и Путин понял, что можно безнаказанно творить зло, считает Гарри Каспаров.

Оппозиционный политик пояснил, что у мира был второй шанс спастись от очередной мировой войны отреагировав на аннексию Крыма мощными санкциями, но и этого не случилось.

Гроссмейстер с мировым именем открыто назвал причину нападения армии РФ на Украину: «Увы, мы сегодня имеем дело с людьми, калибр которых недостаточен для того, чтобы принимать исторические решения. Можно было Путина остановить. Для этого нужны были жесточайшие санкции. Надо четко зафиксировать, что санкции не останавливают танки, когда они переходят границу, но санкции могут не дать перейти границу, если будет ясно, что слишком большая цена».

Также Гарри Каспаров рассказал, как Запад мог не допустить войны в Украине: «Перешли границу — конфисковали все деньги в момент, чтоб никто не ждал, без предупреждений. Должно было быть закрыто все, высланы все послы, дипломаты. Можно было сделать много вещей».

«Сейчас мы видим жуткие потери, сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, разрушена Украина. А есть еще война в Израиле, которую тоже спровоцировал Путин. Венесуэла, которая на грани взрыва. Есть еще Китай, который «облизывается», глядя на Тайвань. Это результат слабости, и цена каждый день все поднимается. Мы видим, что американцы на Ближнем Востоке начинают что-то делать, но ничего пока не делают», — заявил Гарри Каспаров.