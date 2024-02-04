В Афинах возле здания министерства взорвалась бомба 4.02.2024, 9:26

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Что произошло?

В Афинах (Греция) в ночь на 4 февраля возле здания Министерства труда и социальной защиты сдетонировало самодельное взрывное устройство. Никто из людей не пострадал, но было повреждено строение.

Об этом сообщает Kathimerini.

По данным Антитеррористической службы Греции, ответственность за взрыв взяла на себя организация местных анархистов «Революционно-классовая самооборона». В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

По оценкам пиротехников, при нынешнем случае была заложена взрывчатка от 3 до 5 кг. Мощность бомбы была велика, что можно увидеть на видеозаписи с камер.

В результате взрыва на месте образовалась небольшая воронка. В здании министерства были выбиты окна до 5-го этажа, аналогичные повреждения нанесены зданиям поблизости.

Взрыв произошел около половины второго ночи по местному времени. Также отмечается, что за сорок минут до этого находился телефонный звонок в редакцию с предупреждением о том, что возле министерства заложено взрывное устройство.

Это уже второе нападение через полтора месяца после установки взрывного устройства в штаб-квартире в Кайсариане, а также в Министерстве защиты граждан и EL.AS. Правоохранители предполагают, что эти случаи связаны между собой.

Напомним, что случаи закладки самодельных взрывных устройств в Греции возле правительственных учреждений происходят не редко. Так, почти ровно десять лет назад произошел взрыв из-за подобной бомбы возле здания бюро министра внутренних дел страны.

В ночь на 15 января неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство у здания бюро министра внутренних дел Греции, сообщает телеканал ZDF.