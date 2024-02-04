Путину показали «известный жест» Телеграм-канал «СерпомПо»

4.02.2024, 9:29

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Не устояла Россия.

Помните старый советский анекдот:

- Что-то опять в Париж захотелось...

- Вы были в Париже?

- Нет.

- ?

- Уже хотелось...

Почему-то именно он вспомнился после очередного выступления президента РФ.

Владимир Путин, 2 февраля:

«Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест, не буду этого делать, здесь много девушек. Ничего у них не получится. А наша экономика растет, в отличие от их экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. По паритету покупательной способности, по объему экономики стала первой в Европе, пятой в мире. И этот процесс будет нарастать».

Ну, президент хотя бы перестал повторять про 4% роста ВВП в 2023 году, и то хорошо. А на то, что его министр экономики фактически не подтвердил 5-е место в мире и 1-е в Европе российской экономики, президент, видимо, решил не обращать внимания. «И так сойдет», - как говорил персонаж одного советского мультика.

А Запад продолжает задаваться вопросом, почему российская экономика не разлетелась в крах из-за санкций. И единственный ответ, который он находит, - это ее милитаризация. Вот, например, последняя статья в Financial Times (с переводом). Что, кстати, Путин также вчера подтвердил.

А самое простое объяснение всем этим серьезным и солидным людям в голову не приходит. Слишком оно простое. До невероятия. До неверия в него.

Росстат врет про рост ВВП России. Самым элементарным способом — занижая индексы цен. Если использовать альтернативные оценки инфляции, то выяснится, что никакого — ни 4%, ни 3,5% роста ВВП - в стране в 2023 году не было, а в лучшем случае - «околонуля». В худшем — продолжался спад. Что вполне подтверждается натуральными показателями. См., например, здесь.

Милитаризация производимого ВВП не вызывает сомнения, и это только подчеркивает, что ВВП для людей сокращается и никакого роста реальных доходов населения нет и быть не может в таких условиях. А выживают россияне за счет того, что резко наращивают свои долги... Занимают у своего будущего.

Не устояла российская экономика, разваливается. Или можно и так сказать: она держится только на лжи.

Посмотрите, Владимир Владимирович, сами на «известный жест», который вы так усердно хотите показать другим…

Телеграм-канал «СерпомПо»