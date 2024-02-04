«Легендарная яма, дед про нее рассказывал» 4.02.2024, 9:34

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В Молодечно вспыхнул скандал из-за провалившейся под асфальт машины.

Жители Молодечно поделились в соцсетях видео огромной ямы, образовавшейся на проезжей части на одной из улиц города, в которую угодила легковая машина. Переднее колесо автомобиля провалилось под размытый водой и обрушившийся асфальт. Что стало причиной происшествия и почему дорога пришла в такое плачевное состояние, узнал Telegraf.news.

Автор видео оставил огромное пространство для фантазий комментаторов, указав лишь конкретное место произошедшего инцидента. Остальные обстоятельства, приведшие к тому, что машина оказалась в дорожной ловушке, удалось узнать уже из пояснений участников и очевидцев событий, в также официальных комментариев местных чиновников.

Несмотря на впечатляющие кадры, многие зрители в комментариях оказались не удивлены увиденным, заявив, что «на Лесных никогда не было хорошей дороги, лет 30 так точно».

«Легендарная яма, дед про нее рассказывал», — написал один из комментаторов.

«Ничего удивительного, как делали на столько и хватило!», — заявил другой.

Некоторых удивило лишь то, что водитель не смог вовремя заметить такую огромную яму и на свой страх и риск попытался ее преодолеть. Однако, в комментариях очевидцы пояснили, что водитель просто оказался заложником стечения обстоятельств: сам инцидент произошел в темное время суток и «видна была только лужа на пол улицы», а самой ямы из-за воды было не видно.

О том, что в этом месте вымыло песок, а асфальт провалился, водитель узнал лишь постфактум.

Оказалось, что в этом месте прорвало трубу водопровода. Об этом районному изданию «Маладзечанская газета» рассказал заместитель директора местного водоканала.

«1 февраля в 22:40 от жителей улицы Некрасова поступила информация, что из-под земли бьет фонтан. Бригада работников нашей организации оперативно выехала на место, оценила ситуацию и сразу же приступила к работе. В асфальтном покрытии образовалась трещина, откуда и била вода. Специалисты водоканала перекрыли ближайший колодец, а опасное для граждан и автомобилей место оградили предупреждающей лентой. Работы велись всю ночь», — рассказал чиновник обстоятельства коммунальной аварии.

Кстати, в сам водитель в результате инцидента не пострадал, а автомобиль выехал из ямы своим ходом.

На месте размытого асфальта сотрудники водоканала подсыпали песка, а когда он усядется, пообещали «сделать подсыпку повторно при необходимости». Когда же заменят размытый асфальт, там не уточнили.