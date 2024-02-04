закрыть
4 февраля 2024, воскресенье, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Руководство Росгравдии заподозрили в причастности к мятежу против Кремля

  • 4.02.2024, 9:46
  • 1,078
СМИ: Руководство Росгравдии заподозрили в причастности к мятежу против Кремля

Стали известны причины внезапного исчезновения «преемника» Пригожина.

Вчера стало известно о внезапной пропаже командира ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос». Антон Елизаров (так его зовут по документам) взял на себя командование над наемниками после того, как погибли Пригожин и Уткин.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждает, что «Лотоса» задержали для выяснения глубины причастности руководства Росгвардии к походу на Москву 23—24 июня 2023 года. Серьезный удар по репутации Елизарова в «Вагнере» нанесло именно сближение того с Росгвардией.

«Помните, как потешно Золотов шутил про заначку, которую отдал жене? Шутка была неплоха, однако, в отличие от других служб, именно Росгвардия не сделала ни-че-го , чтобы Пригожина остановить. После же в ведомстве собирали под крылом подразделения «Вагнера», держали контакт с Елизаровым, собирались отобрать технику «Вагнера». Все этого увеличило подозрения о возможной причастности руководства Росгвардии к мятежу», — пишет издание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса