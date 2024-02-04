СМИ: Руководство Росгравдии заподозрили в причастности к мятежу против Кремля 4.02.2024, 9:46

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Стали известны причины внезапного исчезновения «преемника» Пригожина.

Вчера стало известно о внезапной пропаже командира ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос». Антон Елизаров (так его зовут по документам) взял на себя командование над наемниками после того, как погибли Пригожин и Уткин.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ утверждает, что «Лотоса» задержали для выяснения глубины причастности руководства Росгвардии к походу на Москву 23—24 июня 2023 года. Серьезный удар по репутации Елизарова в «Вагнере» нанесло именно сближение того с Росгвардией.

«Помните, как потешно Золотов шутил про заначку, которую отдал жене? Шутка была неплоха, однако, в отличие от других служб, именно Росгвардия не сделала ни-че-го , чтобы Пригожина остановить. После же в ведомстве собирали под крылом подразделения «Вагнера», держали контакт с Елизаровым, собирались отобрать технику «Вагнера». Все этого увеличило подозрения о возможной причастности руководства Росгвардии к мятежу», — пишет издание.