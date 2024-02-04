Лукашенко похоронят под баян Марина Михайлова, «Салідарнасць»

4.02.2024, 9:49

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Ноты могут прислать.

Под конец рабочей недели правитель Беларуси озаботился не только кадровыми назначениями. Александр Лукашенко также принял управляющего делами Юрия Назаренко с отчетом об «успехах».

Управделами, к слову — контора преинтересная, включающая 67 организаций различных направлений. Торговля и общепит, здравоохранение, туризм и отдых, гостиничный бизнес, природоохрана, выставки, АПК и промышленность, строительство, ЖКХ и, до кучи, выпуск изделий народных художественных промыслов. В общем, как проговорился сам Лукашенко, управделами — «это собрал где-то лакомые куски и жизнь в шоколаде».

Но этого, оказывается, мало, и еще не все, что можно было, правитель подмял под себя и ближний круг. Теперь Лукашенко поручил замахнуться хоть и не на Уильяма нашего Шекспира, но в ту степь: развивать «музыкальные инструменты и прочее».

— Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное, — заявил правитель. — Что-то попробовали в Борисове воссоздать — вроде бы, на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, — заявил правитель, добавив: мол, если управделами не возьмется, то никто вопрос не решит и отрасль не поднимет.

Все это звучит с должной толикой пафоса и заботы о народе — если не вспоминать, кто, собственно, отрасль загнал туда, откуда ее требуют (и уже не первый год) достать и развивать. Но мы как раз напомним.

Итак, в советские времена БССР выпускала пианино, а еще цимбалы, балалайки и гитары, которые учителя музыкальных школ ласково называли «наша борисодревская».

И, конечно, баяны, гармони и аккордеоны. На них специализировался Молодечненский завод музыкальных инструментов, который производил ежегодно десятки тысяч инструментов, как профессиональных и концертных, так и игрушечных — например, детскую гармонь «Малыш». Предприятие существовало почти полвека, но испытания «лихими 90-ми», увы, не прошло, и к 2010-му году было ликвидировано полностью.

С начала 2000-х в Молодечно работает небольшое предприятие «Зонта», которое выпускает исключительно баяны и аккордеоны, и довольно успешно, имея партнеров не только в России, но и в странах Европы. Но предприятие частное, а продукция его не конвейерная и, мягко говоря, не дешевая.

И учитывая, что беларусские власти в последнее время активно «отжимают» успешные бизнесы, а не создают их с нуля, и что Лукашенко к тому же со школьных лет умеет и любит играть на баяне — на месте совладельцев «Зонты» мы бы напряглись от поручения управделами развивать выпуск музыкальных инструментов.

Впрочем, есть еще один «музыкальный» адрес, также с советским бэкграундом и печальной судьбой. Речь о «пианинке» — Борисовской фабрике музыкальных инструментов, где выпускались пианино, цимбалы, гитары. Предприятие создали на базе лесозавода еще до Второй мировой, а во времена расцвета на фабрике работало до 3 тысяч человек.

Но при всей уникальности и востребованности продукции, в середине 1990-х предприятие оказалось в сложном экономическом положении: в кризис стало не до музыки, заказывали мало, оплачивали не вовремя, долг по зарплате рос.

Чтобы избежать массовых сокращений, фабрика вспомнила былое и переключилась на мебель, а потом и вовсе на деревообработку, а заводская столовая жила в режиме свадеб и поминок. Но и это не спасло.

В 2006-м предприятие передали Минскому облисполкому, но в тот же год выпуск инструментов был приостановлен, а дальше фабрику и вовсе признали банкротом.

«Реанимировать пианинку» порывались уже через год. Меры по оздоровлению предприятия предлагал тогдашний и.о. премьера Сергей Сидорский, потом его сменщики, но фабрику так и не возродили, ни с китайскими инвесторами, ни с американскими. Разве что процедура банкротства затянулась на много лет. Последние аварийные корпуса снесли в 2022 году, вместо них обещают строительный гипермаркет. Так и вспоминается цитата из Райкина: «Кто это сделал?!»

Пять лет назад спасать бренд решил лично Лукашенко — во всяком случае, госмедиа единогласно утверждают, что именно по его инициативе на базе минского предприятия возникла «Фабрика Фортепиано». И начала выпускать пианино под старым названием «Беларусь», планируя сотнями поставлять инструменты в музыкальные школы страны, да еще на экспорт в Россию и Китай.

Не иначе как по чудесному совпадению, как раз в этот год на «Купалье в Александрии» публике сыграл на фортепиано сын своего отца и обладатель многих талантов Николай Лукашенко. (Хотя в школе он занимался, судя по архивным кадрам, на фортепиано Yamaha).

А спустя пять лет вдруг выясняется, что в Борисове «все заглохло», и опять нужно спасать отрасль. Хотя отдельные частные мастера прекрасно это делают и без указки правителя — есть умельцы, в том числе бывшие сотрудники «пианинки», кто делает цимбалы, гусли, домры, лютни, гитары и даже скрипки.

Но, очевидно, частная инициатива беларусские власти не устраивает. Хочется, чтобы все под контролем и работали на государство, как в стране самого вкусного пломбира, дешевой колбасы и десятков тысяч лыж «Телеханы» — их производство, к слову, также волнует правителя.

Удачи в этом нелегком деле желать ему, пожалуй, не будем. А вот ноты можем прислать. Полонез Огинского «Развітанне з Радзімай» на баяне, например, очень трогательно звучит. Лучше, чем «Восточная песня», которую Лукашенко так и не осилил.

Марина Михайлова, «Салідарнасць»