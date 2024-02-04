Россия создала «элитный» отряд зеков-смертников 1 4.02.2024, 10:14

1,500

Что известно о секретном батальоне, названном в честь мятежного генерала Попова?

В России из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый «элитный» штурмовой специальный отряд «Шторм гладиатор», сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что «Шторм гладиатор» — это привилегированный полусекретный батальон, который состоит из нескольких сотен осужденных с боевым опытом. Название он получил в честь бывшего генерала 58-й общевойсковой армии РФ Ивана Попова с позывным «Спартак», который обвинил Шойгу в предательстве и обратился к своим «гладиаторам».

По данным ЦНС, батальоном командует осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В подразделение отбирают лиц с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий.

В сопротивлении добавили, что бойцов отряда тренируют бывшие боевики ЧВК «Вагнер» и кадыровцы из подразделения СОБР «Ахмат», входящего в состав Росгвардии.