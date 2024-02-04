Жителя Могилева, который издевался над овчаркой в лифте, нашли 1 4.02.2024, 10:17

Стало известно, что было дальше.

Милия установила личность хозяина овчарки, который, как показали камеры наблюдения в лифте, грубо обращался с животным. Об этом сообщил телеграм-канал, приближенный к МВД.

По данным силовиков, хозяин собаки — 32-летний могилевчанин. «После того, как в его двери постучали правоохранители, горожанин заверил, что сделал соответствующие выводы и ситуация больше не повторится», — говорится в телеграм-канале.

В отношении мужчины составили административный протокол и провели беседу.

Напомним, на днях в сети появилось видео грубого обращения мужчины с овчаркой в лифте одной из могилевских многоэтажек. На видео собака кажется испуганной, а мужчина, зашедший с ней в лифт, ведет себя грубо. Защитники животных призвали его отдать собаку волонтерам. После того как ролик опубликовали в сети, ситуацией заинтересовались в милиции.