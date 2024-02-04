Зачем опытные хозяйки связывают зубные щетки? 4 4.02.2024, 10:31

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О хитром трюке знают немногие.

Старую зубную щетку можно использовать для различных полезных целей, которые помогут вам уменьшить воздействие на окружающую среду и сэкономить деньги.

Один из способов использования старых зубных щеток заключается в том, чтобы помочь хозяйкам в чистке труднодоступных мест, например, между плиткой, в ванной комнате, или для удаления грязи с различных поверхностей.

В видео, размещенном на YouTube-канале Simple & Fast, использованные зубные щетки получили новую жизнь.

Женщина использует зубные щетки не для чистки рта, а для поверхностей и труднодоступных мест в вашем доме.

Как использовать зубные щетки для уборки

Женщина показывает, что для того, чтобы сделать конструкцию для очистки тонких поверхностей необходимо использовать две зубные щетки.

«Сложите две щетки так, чтобы их щетинки были направлены друг к другу. С помощью резинки свяжите щетки между собой у основания шейки и нижнего конца ручки», - отмечает автор видео.

Также, стоит убедиться, что обе щетки закреплены. Вы можете использовать эту щетку для чистки тонких поверхностей или предметов, которые нужно чистить с обеих сторон, таких как грили или подставки.

Смотрите видео о том, что можно сделать из старых зубных щеток:

Как с помощью зубной щетки отчистить трубы изнутри

Для того, чтобы очистить верхнюю часть раковины или трубы изнутри женщина советует использовать две зубные щетки и сложить их так, чтобы щетина была направлена противоположно друг от друга. Так же как и в первом случае, свяжите оба инструмента резинкой в том же месте, что и в первом варианте.

Теперь у вас есть инструмент, который может чистить противоположные поверхности.

«Используйте эту конструкцию зубной щетки, чтобы сделать инструмент для чистки трубок и труб. Вы можете добраться до внутренней части слива вашей раковины или труб, которые нуждаются в очистке», - указывает автор видео.