«Деньги откладываю весь год, кроме декабря»: белорус купил авто к 24 годам 14 4.02.2024, 10:43

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На очереди — квартира.

Молодой белорус Максим старается не тратить на еду больше 10 рублей в день, не откладывать деньги в декабре и находить бесплатные развлечения.

За год парень смог накопить 11 000 рублей и делится своей историей с onliner.by:

— Единственным моим источником дохода является зарплата, которая составляет 1600 рублей в месяц. Живу исключительно на эту сумму. Мне 24 года, вредных привычек нет, то есть я не курю, не пью и не хожу в развлекательные заведения (клубы, бары, казино). Живу в общежитии, стоимость которого в зимний период составляет не более 50 рублей, летом — 30—35.

При получении зарплаты мой первый шаг — отложить деньги — именно снять их с карты и отложить. Этот способ использую для того, чтобы деньги на карте не мозолили глаза и у меня не было соблазна их потратить. Каждый месяц снимаю 1000 белорусских рублей и меняю на другую валюту.

Далее по плану идут месячные закупки, и в первую очередь это еда. Покупка еды у меня происходит таким образом: сладкое, молочные продукты, крупы, мясо. На это уходит в среднем 300 белорусских рублей в месяц. Готовую еду я не покупаю, так как это выходит в разы дороже. Важным правилом у меня является то, что в день на еду должно уходить не больше 10 рублей.

Принадлежности для ухода за собой покупаю только самые нужные: шампунь, гель для душа, мыло, зубную пасту, зубную щетку, увлажняющий гель после бритья. Станки и пену для бритья не использую, так как есть электрическая бритва. На это все уходит от 30 до 60 рублей в зависимости от месяца.

Одежду я покупаю редко и только тогда, когда изнашивается старая. Зато на любой праздник друзья и родственники всегда знают, что мне подарить.

Что касается коммунальных услуг, то они входят в стоимость общежития. Также я использую безлимитный интернет, который стоит порядка 20—25 рублей.

Единственный месяц, в котором я не откладываю, — это декабрь. Деньги идут на приобретение подарков для родных, близких и друзей, да и в конце концов для себя! Это месяц, в который сэкономить деньги тяжелее всего. Подарок для себя я выбираю максимально полезный: например, телефон, новую резину для машины, видеорегистратор. Я уверен, что бо́льшая часть людей не может отложить деньги именно в декабре.

Буквально пару месяцев назад я сделал собственную копилку, использовав обычную бутылку, в которую кидаю исключительно монеты, чтобы они не лежали у меня в кошельке. Планирую открыть ее при полном заполнении.

Остальные деньги идут на собственные развлечения: выпить кофе с друзьями, сходить в кино, музей, на выставку. Так как в наше время достаточное количество мероприятий проходят бесплатно (например, выставки) и организовываются гастрофесты по выгодной цене, в среднем за месяц выходит около 100 рублей.

Благодаря данному методу экономии я стал владельцем машины Volkswagen Jetta 5 2008 года выпуска: покупал сугубо бюджетный и надежный вариант, чтобы в дальнейшем было как можно меньше проблем по мотору и замене запчастей.

Так и оказалось. Меняю масло через каждые 9—10 тыс. километров и запчасти по мере износа. Ниже прикрепляю историю обслуживания автомобиля (кстати, я всегда веду учет и список запчастей, которые я покупал, фиксирую стоимость проводимых работ, чтобы в дальнейшем в случае продажи показать отчет новому владельцу авто).

Работа находится рядом с общежитием, поэтому фактически на машине я не езжу — только если нужно пополнить запасы еды в магазине, встретиться с друзьями или съездить домой к родителям. Полного бака хватает на один-два месяца, в среднем это обходится в 100 рублей.

В данный момент моя работа связана с учетом и цифрами. Со времен колледжа меня постоянно назначали человеком, который собирал деньги в группе и контролировал ведомости.

Со временем важным уроком для меня стало то, что в первую очередь стоит копить деньги на жилье, а уже потом думать о машине. Автомобиль замедляет скорость накопления денег, плюс никто не отменял резкие поломки, налог на машину, техосмотр, страховку, замену резины, покупку омывающей жидкости, мойку — все это дополнительные расходы.

Но, несмотря на вышесказанное, у меня получается, не имея дополнительного дохода, в год откладывать порядка 11 тыс. рублей.

Мои основные советы тем, кто хочет накопить деньги:

Планируйте список покупок заранее, чтобы избежать импульсивных приобретений или заказа готовой еды.

Изучайте скидки и акции; если товар, который вы часто используете, сегодня на акции, сделайте запасы.

Выбирайте магазины с низкими ценами, так как стоимость одного и того же товара в разных местах часто различается.

Если в вашей голове пробежала мысль потратить деньги на что-то ненужное, но чего очень хочется, вспомните свою цель и то, на что вы копите.

Возможно, многим не понравится мой подход к экономии бюджета либо его посчитают слишком жестким, но для меня это уже привычный образ жизни и, что самое главное, эффективный способ отложить без дополнительных источников дохода.

На данный момент моей основной целью является покупка квартиры в Минске. Путь будет небыстрый, но вполне реальный.