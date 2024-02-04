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Путин опозорился во время исполнения гимна РФ

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  • 4.02.2024, 10:49
  • 11,340
Путин опозорился во время исполнения гимна РФ

Главе Кремля пришлось пойти на неприятный для него «перформанс».

Глава РФ Владимир Путин принял в Москве участие в закрытии съезда молоде жного «Движения первых», созданного в 2022 году. Как пишет обозреватель BILD, оно «совершенно намеренно параллелит пионерское движение советской эпохи».

После речи президента молодые люди в зале стали скандировать: «Россия! Россия!» Затем диктатор поднес с микрофон одной из девушек на сцене, которая запела гимн РФ.

Журналист BILD отмечает, что самому политику «не хотелось петь собственный гимн», а «когда его попросили спеть, Путин, кажется, смутился».

Поэтому он пошел на «неприятный перформанс»: спел лишь несколько строчек, а затем стал ходить между подростков, поднося им микрофон.

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