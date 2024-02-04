Как выглядят двухкомнатные квартиры в Минске с самым дешевым «квадратом» 2 4.02.2024, 10:59

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Есть интересные варианты.

Журналисты realt.by нашли двухкомнатные квартиры с самым дешевым квадратным метром. Разница между низкой и высокой ценой квадрата в подборке составляет 96 долларов. Двушки находятся в трех районах Минска и в домах старого фонда. Здесь есть даже сталинка. Посмотрите, как выглядят квартиры и сколько они стоят.

Улица Охотская (Заводской район)

В девятиэтажном доме 1987 года постройки на Охотской, 133 продается двухкомнатная квартира. Она располагается на первом этаже и занимает 55,4 м², кухня — 9,2 м².

В квартире две раздельные жилые комнаты, окна в которых выходят на обе стороны дома. Ремонт выполнен частично: есть натяжной потолок, на полу лежит ламинат.

Тут есть застекленная лоджия, с выходом из комнаты. В коридоре стоит шкаф-купе. Санузел здесь раздельный.

Дом располагается в районе Ангарской. До метро 10-15 минут на общественном транспорте.

Стоимость квартиры - 57 900 долларов. Метр обойдется в 1 045 долларов.

Улица Уборевича (Заводской район)

В 1970 году на Уборевича, 66/2 была построена пятиэтажка. На первом этаже там выставлена на продажу квартира в 44,2 м². Кухня занимает 6,2 м².

Две раздельные комнаты выходят на разные стороны. Квартира нуждается в ремонте. На полу лежат деревянные полы. Санузел — раздельный.

Рядом есть школы и детские сады, и Чижовка-Арена. До метро «Автозаводская» и «Могилевская» около 15 минут на общественном транспорте.

Двушка обойдется в 47 тысяч долларов. Метр — 1 063 доллара.

Улица Карвата (Партизанский район)

Пятиэтажка на Карвата, 62 была возведена 1971 году. На четвертом этаже продается двушка в 44,8 м². Кухня занимает 6,23 м².

В двушке две раздельные комнаты. В одной из них есть выход на балкон. Полы тут деревянные. В доме в 2014 году был проведен капремонт, были заменены сантехнические коммуникации, установлены индивидуальные приборы учета воды, газа и электроэнергии. Дополнительно имеется подвал.

Дом располагается рядом с лесопарком. До станций метро «Восток» и «Тракторный Завод» около 10-15 минут на общественном транспорте.

Квартира стоит 48 тысяч долларов. Цена метра - 1 071 доллар.

Улица Голодеда (Заводской район)

На Голодеда, 37/2 находится пятиэтажка 1967 года постройки. Там на последнем этаже продается двушка в 50,5 м². Кухня занимает 6,2 м².

В двушке есть две раздельные комнаты. Тут также имеется застекленный балкон с выходом из комнаты. Санузел в квартире раздельный. Установлены современные стеклопакеты. Напольное покрытие — ламинат и плитка. В квартире остается все, что есть фотографиях.

В пешей доступности дома находятся детские садики и школы. Недалеко располагается Чижовское водохранилище.

Стоит квартира 53 900 долларов. Метр — 1 067 долларов.

Улица Янки Мавра (Фрунзенский район)

Сталинка на Янки Мавра, 70 была построена в два этажа в 1955 году. На первом этаже там находится квартира в 58,9 м² с кухней в 7,9 м².

Квартира полностью подлежит ремонту. Тут две раздельные комнаты, отдельная ванная и туалет. Балкона нет. Высота потолков достигает 3 метров.

За квартирой закреплено подвальное помещение.

До станций метро двух веток около 15 минут на общественном транспорте.

Квартира стоит 57 400 долларов. Метр — 975 долларов.