ВСУ наголову разбили штурмовую группу россиян возле Работино 4.02.2024, 11:06

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Оккупантов уничтожили полностью.

Бойцы 65 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили целую штурмовую группу россиян, сообщает пресс-служба бригады.

Это произошло вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области. По словам военных, эта ликвидация состоялась в феврале 2024 года.

В 65 отдельной механизированной бригаде ВСУ отметили, что российская штурмовая группа выдвинулась на штурм украинских позиций вблизи Работиного. Однако благодаря слаженным действиям аэроразведки и артиллерии военных российский штурм остановили.

«Враг с потерями отступил, оставив на поле боя своих «двухсотых», – отметили военные.

На обнародованном военными видео можно увидеть, как группа российской пехоты готовится к штурму украинских позиций. Разведывательный беспилотник 65 бригады Вооруженных сил Украины, которая отвечает за удержание линии фронта в этом районе, зафиксировал движение российских войск, когда они пытались выйти из своих окопов.

В ответ украинская артиллерия и минометы оперативно начали огонь по захватчикам, заставив их искать укрытие. Между тем операторы украинских беспилотников умело нацеливались на российскую пехоту, даже когда некоторые из них пытались спрятаться среди двух ранее подбитых вражеских танков.

Несмотря на попытки россиян избежать обнаружения, украинский беспилотник настойчиво вел наблюдение за танками, внимательно следя за передвижением российских солдат. Эта важная разведывательная информация позволила украинским военным провести успешную атаку на вражеские силы.