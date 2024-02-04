Рассуетился премьер Мишустин1
- Александр Невзоров
- 4.02.2024, 11:12
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ИИ не признает российские скрепы.
Рассуетился премьер Мишустин. Он озабочен тем, что ИИ не признает российские скрепы.
Сейчас все айти-силушки РФ будут искать у ИИ местечко, куда ему «вставить швабру». Готова действовать и Росгвардия.
Ей пока не до конца понятно, куда именно надо молотить дубинками и как именно запихивать ИИ в автозак.
Конечно, дело закончится арестом.
ИИ получит 25 лет за «измену родине», дискредитацию и неуважение к власти.
Вместо электронного «врага народа» - совок породит и вырастит свой, скрепоносный ИИ. Тот будет писать на бересте и пахнуть выгребным сортиром.
Депутаты Госдумы давно возмущаются «развратным» голосом «Сири» в айпедах и айфонах. В процессе руссификации ИИ - во всех гаджетах на территории РФ - все устройства будут говорить только голосами Путина и Гундяева.
Александр Невзоров, «Телеграм»