Тату-мастер из Витебска в инстаграме рассказала о самоубийстве 1 4.02.2024, 11:19

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Подписчики стали искать варианты спасти ее жизнь.

На аккаунт moonzytattoo в инстаграме подписано более 23 тысяч человек. Девушка из Витебска, которую зовут Екатерина, делает очень милые тату — у ее творчества много поклонников. Но вчера девушка выложила необычное видео. Судя по нему, можно было понять, что она планирует убить себя. Подписчики стали искать варианты спасти ее жизнь.

По очень эмоциональному видео девушки, где она почти все время плачет, сложно понять ситуацию.

− Дорогие друзья, мои клиенты. Я вынуждена отменить ваши записи. К сожалению, мой ребенок умер. И единственный человек, который должен был быть со мной, отказался от меня. С такой жестокостью, что вы даже себе не представляете. Мне очень жаль, что я отменяю запись. Мне очень жаль, что я сбиваю ваши планы. Но меня больше нет. Я очень сильно старалась, я через все прошла сама. Меня не поддержали ни словом, ничем, никак… Я через все шла сама, маленькая девочка Катя… И я не справилась. Меня больше нет. Будьте, пожалуйста, хорошими людьми.

Также в описании профиля тату-мастерица написала: «Прощайте. Простите меня, пожалуйста».

Поняв, что девушку нужно спасать, ее подписчики начали искать варианты это сделать — учитывая тот факт, что много времени на это не было. Кто-то писал трогательные комментарии, кто-то пытался дозвониться через инстаграм и по мобильной связи, кто-то связывался с мамой Екатерины. Позвонили и в милицию.

Сейчас подруги девушки сообщают, что Екатерина вместе с мамой находится в больнице.

Надо отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кто начал упрекать девушку в том, что она выложила эмоционально тяжелый контент в интернет.

«Наша Ніва» обратилась к психологу (имя не называем по его просьбе) с вопросом, Что делать, если вдруг ты видишь в социальных сетях, что твой знакомый в одном шаге от суицида.

− Если вы увидели в социальных сетях как ваш друг или знакомый рассказывает о своем самоубийстве, попробуйте связаться с ним или с его родственниками. Выберите самый быстрый способ. Предложите свою помощь. Можно сказать, что вы понимаете как тяжело, что в это время не видно другого пути, но нужно как-то успокоиться. Одновременно нужно ехать к человеку или найти того, кто может это сделать.

Есть хорошая новость: если человек говорит о самоубийстве публично, это значит, что он еще сомневается — и его можно остановить. Если вдруг вы думаете, что человек «хочет просто привлечь к себе внимание», воздержитесь от оценки. Если вы не собираетесь помогать человеку, или не понимаете, что делать, лучше пройти мимо, чем осуждать.

Самое плохое, что можно сделать, это начать критиковать и обвинять. Ведь чаще всего к самоубийству приводит чувство вины. Итак, когда идет речь о жизни, всегда нужно относиться к этому очень серьезно и свое мнение держать при себе. Главное — не навредить.