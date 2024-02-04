Задрожали стекла в окнах: в Севастополе прогремел мощный взрыв 2 4.02.2024, 11:30

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Иллюстративное фото

Что произошло?

В Севастополе (временно оккупированный Крым) утром в воскресенье, 4 февраля, жители слышали взрыв. Звук был очень громким, от него в некоторых районах задрожали окна.

Об этом сообщил Telegram-канал «Крым.Реалии» со ссылкой на своего корреспондента. По его информации, это было похоже на работу противовоздушной обороны.

Российские «власти» полуострова попытались унять панику. «Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что утром «проводилась тренировка российского противоподводно-диверсионного обеспечения с применением реактивных бомбометов». В связи с этим в центре города слышали «громкие звуки», заявил он.

«Однако наш корреспондент подчеркивает, что от взрыва задрожали стекла в окнах, что обычно не происходит во время подобных учений военных РФ», – отметили в «Крым.Реалии».

Добавим, что Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о звуке взрыва в Севастополе около 7:45 воскресенья.