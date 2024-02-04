Актер Сигов рассказал, как отказался благодарить Лукашенко и послал директора «Беларусьфильма» 4.02.2024, 11:40

Игорь Сигов

После протестов 2020 года актер получил запрет на творческие профессии в Беларуси.

Заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Сигов работал в Республиканском театре белорусской драматургии и Купаловском театре, откуда ушел в 2020 году. После нападения России на Украину он вместе с женой-украинкой переехал в Польшу.

В интервью «Жизнь-малине» Сигов рассказал, как отказывался благодарить Лукашенко за звание Заслуженного артиста Республики Беларусь, которое ему присвоили в 2011 году.

– Я пришел на вручение «заслуженного», «народного». И ты сидишь, ждешь, когда прозвучит твоя фамилия, чтобы выйти, получить. Подходит ко мне женщина, которая курировала весь этот процесс, и она говорит: «Игорь Алексеевич, когда вас вызовут, вы должны сказать слова благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко».

А я говорю: «А чего я? Там, вот, вручают «народных», может пусть они». Причем там не каждый выступал, кто-то сам хотел, кто-то просто говорил «спасибо», потому что там тоже был регламент.

Я не знаю, что говорить. И звучит такая фраза: «То есть вы отказываетесь?» Я говорю: «Да, дело не в том, что я там отказываюсь, не отказываюсь, а в том, что я не знаю, что говорить». «То есть вы отказываетесь?» Я говорю: «А почему я, объясните?» «Потому что министерство культуры выбрало вас, чтобы вы сказали, поэтому вы должны сказать».

Я говорю: «Хорошо». Ну, а о чем говорить? Слова благодарности «Спасибо, Александр Григорьевич, за наше счастливое детство» что ли?!

Причем я понимаю, что особенно после 2020-го у них было: «Как так? Вам наш президент дал вам звание». На секундочку, я его заслужил, хотя бы работами в кино, признанием не только в Беларуси… А, когда относятся как «Он снизошел до тебя, чтобы наградить», то и не надо мне и «заслуженного», а тем более, когда тебе говорят, что «у вас нет выбора».

Я вышел тогда и на белорусском языке говорил про то, что «Спасибо за признание, но таких, как я, по Беларуси предостаточно, которые достойны этого звания. И вообще, не отворачивайтесь от культуры, потому что мы самые беззащитные».

После меня было еще несколько человек. И дали ему сказать заключительное слово. И он стал говорить: «Ну, Игорь Алексеевич, мы знаем, я помогаю культуре, я Купаловскому здание отстроил», – рассказал Сигов.

Актер также вспомнил, как, спустя некоторое время, накануне совещания у Лукашенко по проблемам кино, к нему подошел тогдашний директор «Беларусьфильма» Олег Сильванович.

– Он: «Зайди ко мне, я тебя научу, как нужно разговаривать с президентом». Я говорю: «Олег, иди н…»

Сигов добавил, что в то время занимал должность директора Республиканского театра белорусской драматургии, поэтому мог разговаривать с директором «Беларусьфильма» на равных.

После событий 2020-го актер получил запрет на творческие профессии в Беларуси. Теперь он подрабатывает в Польше таксистом. По словам Сигова, чтобы «что-то заработать» на арендной машине нужно работать по 10-12 часов ежедневно, но у него из-за физической усталости так не получается.

На вопрос «почему с вас не упала корона?», актер ответил:

– Я ее не ношу, я ее иногда надеваю. Потому она и не падает.