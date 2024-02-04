Украина отрезала Черноморский флот РФ от запасов «Калибров» 4.02.2024, 11:50

В ВСУ раскрыли подробности.

Действия Сил обороны Украины привели к значительным осложнениям работы Черноморского флота России. В частности, в плане оснащения кораблей ракетами, для которых враг пытается построить новую базу.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. Отмечается, что флот оккупантов фактически отрезан от запасов «Калибров», которыми они раньше часто били по украинской инфраструктуре.

«Фактически Черноморский флот в таком состоянии находится достаточно длительное время, когда кроме кораблей, являющихся платформой для крылатых ракет типа «Калибр», применить против Украины они ничего не могут. Но и с этим возникли проблемы. Их отрезали от Севастополя, где находится их основная логистическая база», – объяснил он.

Плетенчук добавил, что в Новороссийске, куда после многочисленных ударов по Крыму «убежали» корабли ЧФ РФ, проблема с загрузкой ракет у оккупантов до сих пор не решена, ведь «Калибры» остались в Севастополе.

«И они вынуждены рисковать, заходить в Севастополь, быстро загружаться и оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота если не парализована, то сильно усложнена», – подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Со своей стороны представитель Украинской добровольческой армии – Юг и глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что россияне ускоренными темпами пытаются построить новую базу для снаряжения «Калибров».

«Они понимают, что сейчас у них затруднено применение этих ракет. Сейчас строят на территории РФ на Черноморском побережье соответствующую базу. Это идет сложно, но они работают над этим», – сказал он.

Для Украины главное – не дать оккупантам достроить эту базу. Украинские спецназовцы, добавил Братчук, «точно знают, что с этим делать».

Напомним, что Украина уже затопила пятую часть ЧФ РФ, который до полномасштабного вторжения насчитывал 70 кораблей.