Залужный пойдет в большую политику? 7 Олег Постернак

4.02.2024, 11:57

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Валерий Залужный

Фото: пресс-служба президента Украины

Программная статья для CNN появилась не случайно.

Залужный стоит перед задачей выбора момента стартового позиционирования и «точки входа» в большую политику.

Уже понятно, что он электорабельный, в большей степени из-за попадания в естественный архетипический образ «отца», некоего «кошевого атамана», казака-характерника, который всегда имеет свое «особое мнение».

Вот с такой «отдельной мысли» в виде колонки на CNN и решил начать генерал свое движение в неизвестное будущее, единственной известной переменной которой является его запрограммированная отставка.

В этой колонке заметны два четких, хоть и завуалированных, выпады против действующей власти. Первый - упрек за отсутствие со стороны «государственных институтов» (читай - политического руководства) непопулярных решений для решения проблемы комплектации ВСУ. Второй - констатация факта монополизации оборонно-промышленного комплекса. Ход сделан.

Есть риск, что Залужный прирастет разнообразными блогерами-халтурщиками, политическим нафталином, различными заробитчанами, горе-мейкерами коммуникаций, которые не прочь с аппетитом поживиться из электорального «золотого корытца».

Из лагеря Порошенко доносятся послевоенные политические схемы «Залужный - президент, Порошенко - премьер», что для них стало бы идеальным трамплином по возвращению.

Некоторые констатируют, что Залужный сделает огромную ошибку, если войдет в альянс с Порошенко. Привязка Залужного к Порошенко точно начнет проецировать антирейтинг Петра Алексеевича на неофита-политика.

Конечно, вы резонно спросите: "А разве Залужный точно идет в политику?». А у него есть выбор? Стать преподавателем в военном вузе? Или может послом в Великобритании? Или секретарем СНБО? Кстати, здесь интересно, как Данилов воспринял слухи о возможной ротации на его должности. Не думаю, что он был в восторге.

Олег Постернак, «Фейсбук»