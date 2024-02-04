Тут жили знаменитости: тайны дома с Центральным книжным магазином в Минске 4.02.2024, 12:15

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Квартиры в нем стоят больше $200 тысяч.

В Минске есть знаковые дома, которые знает каждый минчанин. Один из них находится по адресу проспекту Независимости, 19, пишет belarus.kp.ru.

Но если сказать только адрес, то даже старожил города задумается и начнет соображать, где же точно он находится. А стоит лишь сказать, что вы знаете его по Центральному книжному магазину и «Лакомке», то все сразу станет понятно. Как говорится, с этого бы и начинали!

Сколько стоят квартиры

Сразу отметим: в знаменитом доме продают несколько квартир. Так, 2-комнатную квартиру площадью 52 квадратных метра (жилая - 30,7, кухня - 8,2) с евроремонтом предлагают приобрести за 428 909 рублей (в эквиваленте - 135 000 долларов). А 3-комнатную квартиру с элитным ремонтом и мебелью продают за 714 848 рублей (около 225 000 долларов). Ее общая площадь - 79 квадратных метров, жилая - 60,3.

Еще одну «трешку» на 3-м этаже площадью 78 «квадратов» (жилая - 49,4, кухня - 10,9), отремонтированную по дизайн-проекту, можно купить за 508 018 рублей (159 900 долларов). Большая 3-комнатная квартира, фактически 4-комнатная, с бытовой техникой, мебелью и двумя санузлами оценена 721 202 рубля (227 000 долларов). Общая площадь - 113,8 кв.м, жилая - 48,2.

Наконец. 4-комнатная квартира площадью 103 кв.м (жилая - 68,1, кухня - 16,2) продается за 629 066 рублей (198 000 долларов).

Построен на месте гостиницы и ресторана

К слову, что это место еще задолго до возведения современного здания, привлекало минчан. Горожан дореволюционного Минска.

На углу улиц Захарьевской (ныне проспект Независимости) и Богодельной (улица Комсомольская) в царской России стоял 3-этажный дом Мишкилейсона. В нем располагалась знаменитая гостиница «Одесса» на 39 номеров, а в ней ресторан «Медведь». Да не просто ресторан, а заведение с музыкальными представлениями. Со стороны Богодельной можно было хорошо провести время в отдельных кабинетах.

В этом же доме располагался центральный склад (швейные машинки, велосипеды, граммофоны и тому подобное) Рубенчика. В магазине Неймана можно было разжиться канцелярскими и чертежными принадлежностями. А в подвальчике, как видите, наладили «Фруктовую торговлю».

Вот на этом месте в послевоенные годы (1951 - 1954) и был возведен один из самых известных домов на главном проспекте белорусской столицы. Его архитектор Геннадий Баданов. По его проекту были построены два дома-близнеца - второй находится через дорогу по адресу пр. Независимости, 18.

Баданов родился в Нижегородской области, в 1940-м окончил Московский архитектурный институт, а в Минск приехал с группой архитекторов отстраивать новый город.

В белорусской столице он был одним из авторов проекта застройки Центральной площади, моста через Свислочь на проспекте, корпуса гостиницы «Минск».

Знаменитые жильцы: легендарные актеры и музыканты

В этом доме со дня его сдачи жило много именитых людей, в память о которых установлены мемориальные доски.

Так, здесь более 20 лет, как и пишут на таких «шыльдах», жил и творил легендарный музыкант, народный артист СССР Иосиф Жинович. Знаменитый дирижер в свое время одновременно получил и университетский диплом юриста и образование в Минском музыкальном техникуме. Жинович был цимбалистом-виртуозом. С 1946 года он возглавлял Государственный народный оркестр БССР. После смерти музыканта коллектив получил имя Иосифа Жиновича – сегодня это Национальный академический народный оркестр Беларуси, концерты которого зачастую проходят с аншлагами.

С 1960 года по 1985-й здесь жил ведущий почвовед Беларуси, академик Павел Роговой. Прожил он долгую и плодотворную жизнь. Скончался Павел Прокофьевич в возрасте 90 лет. Он опубликовал около ста научных работ по различным вопросам почвоведения, в том числе учебник по почвоведению.

Установлена на доме и мемориальная доска в память о легенде белорусского театра Стефании Станюте. Всесоюзная слава пришла к ней, когда Стефания Михайловна стала сниматься в кино, но тогда она уже играла роли пожилых женщин.

Еще один именитый жилец - тоже купаловец, народный артист СССР Владимир Владомирский. Он жил здесь с 1951-го до самой смерти в 1971-м. Артист родился в крестьянской семье в Каунасе. Во время Первой мировой войны был тяжело ранен, был в плену. В Купаловском театре он работал 35 лет, с 1924 года.

Между витринами книжного магазина можно увидеть мемориальную доску в честь кинорежиссера Владимира Корш-Саблина. И он был одним из первых жильцов дома.

Родился Владимир в Москве, его дедом был Федор Корш - владелец частного театра. Революция изменила жизнь семьи. Владимир стал на сторону Красной Армии. А после гражданской войны работал в различных театрах. В Минске он был ассистентом режиссера на первом белорусском фильме «Лесная быль». А затем сам стал снимать игровое и документальное кино. Различных премий он был удостоен за фильм «Москва-Генуя». Корш-Саблин руководил в различные годы киностудией «Беларусьфильм».

В 1940-м году Корш-Саблин снял популярный в те годы фильм «Моя любовь», где главную роль сыграла Лидия Смирнова. На съемках вспыхнул страстный роман между Смирновой и композитором Исааком Дунаевским.