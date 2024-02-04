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Белоруска упала в затопленный подвал и не смогла самостоятельно выбраться

  • 4.02.2024, 12:24
  • 3,388
Белоруска упала в затопленный подвал и не смогла самостоятельно выбраться

Нашли ее случайно.

В Калинковичи женщина чуть не утонула в затопленном подвале. Ее нашли и спасли работники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 февраля спасатели нашли 85-летнюю местную жительницу в подвале во дворе ее дома. Вероятно, женщина упала в подтопленное помещение и не смогла выбраться самостоятельно. Нашли ее почти случайно — во время рейда спасателей района с частной застройкой.

Женщину достали из воды и отправили в больницу.

По данным МЧС, по состоянию на 2 февраля в Гомельской области остаются подтопленными 59 жилых домов, 11 подвалов, 101 двор, 46 хозяйственных построек, 13 участков дорог и 33 дачных дома.

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