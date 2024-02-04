«Дискотека 80-х уже вся сгорела»: зачем Шойгу устроил истерику на оборонном заводе 4 4.02.2024, 12:34

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Евгений Дикий

У россиян нарастают проблемы с военной техникой.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий в интервью Radio NV подчеркнул, что у россиян растут проблемы с военной техникой.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что солдаты у оккупантов, потери которых в разы превышают украинские, заканчиваются медленнее, чем «железо».

«На всех участках, где они в наступлении (а они сейчас в наступлении на Слобожанщине, на Марьинке, на Авдеевке, севернее Угледара, пробуют наступать на Крынки), бронетехника горит просто в астрономических количествах. Здесь главное не только то, что ее просто горит много; а что ее горит гораздо больше, чем за это же время успевает поставить на фронт их оборонка», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

Он привел пример танков, критические компоненты к которым уже 30 лет не выпускают в России.

«В отличие от дронов, которые можно полностью собрать из гражданских компонентов, с танком так не работает. В танке не заменишь подшипники на взятые из Жигулей. В результате вся эта их оборонка, Уралмашвагонзавод и так далее, дают 20 новых машин за месяц, и расконсервируют со складов хранения где-то примерно еще до 50 машин», — объяснил Дикий.

По словам экс-командира роты батальона «Айдар», с российских складов расконсервируются в том числе танки Т-54 и Т-55.

«Напомню, что в советском танкопроме этот двузначный индекс — это год принятия на вооружение. То есть «дискотека 80-х» уже вся сгорела, танки 80-х годов уже все сгорели. Сейчас активно горят танки 60-х годов, а танки 50-х приезжают им на замену», — добавил он.

Кроме того, Дикий, ссылаясь на данные Oryx и других OSINT-аналитиков, заявил, что тогда как на фронт приезжает 70 российских танков в месяц, «наши защитники за месяц сжигают от 100 до 150, в среднем — 120 танков».

«По артиллерии у них еще хуже. Они сами выложили в сеть буквально крики [министра обороны РФ] Шойгу на одном из их оборонных заводов. Он обвиняет руководство завода в срыве производства САУ, что им в 2022 году нарезали задачу выпускать САУ в нормальном темпе, а они как выпускали до войны, столько и выпускают. То, что они выпускали до войны, — это около 10 новых САУ в год», — отметил экс-командир роты батальона «Айдар».

По его словам, кроме того, что украинские военные уничтожили много российской артиллерии, у нее также изнашиваются и взрываются стволы.

«Еще чаще они стали взрываться, когда приехали корейские снаряды. Уже не знаешь, чья роль больше: изношенных стволов или прекрасных корейских снарядов. Скорее, второе», — рассказал Дикий.

Также он сообщил, что видел армейские тягачи «с легким противопулевым бронированием, а на нее сверху наварена пушечная башня, срезанная с корабля».

«Последний раз такое делали во время блокады Ленинграда», — прокомментировал появление этой техники на фронте экс-командир роты батальона «Айдар».