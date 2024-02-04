«Пусть я Лука, пусть я Мудищев» 2 4.02.2024, 13:10

2,074

Лукашенко стал объектом насмешек белорусов сразу же после избрания.

Как только Александр Лукашенко продался России, он сразу стал объектом беспощадной сатиры. Некоторые из тех анонимных произведений вошли в копилку неподцензурной белорусской литературы, пишет nashaniva.com.

27 декабря 1994 года, через полгода после избрания Александра Лукашенко президентом, в оппозиционной газете «Свабода» появился антикоррупционный доклад депутата-рабочего Сергея Антончика. В одном номере с этим материалом была опубликована поэма «Лука Мудищев президент», написанная под псевдонимом Ведьмака Лысогорского. Поэма стала одной из первых в «лукашенкиане».

Первый заместитель генерального прокурора В. Кондратьев по факту публикации в газете «Свабода» поэмы Ведьмака Лысогорского «Лука Мудищев президент» завел дело по ст. 188 Уголовного кодекса («Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением возложенных на него обязанностей»). Автору грозил год исправительных работ или штраф от 10 до 200 минимальных зарплат.

16 января в редакцию «Свабоды» наведались следователи прокуратуры. Они искали автора поэмы. Дело в том, что выбранный псевдоним уже использовался однажды — во времена Машерова кто-то под псевдонимами Франтишек Ведьмак-Лысогорский написал оппозиционное, диссидентское «Сказ о Лысой горе».

Поэма тогда наделала много шума в тихой советской республике. Она рассказывала о том, как писатели создавали свой садовый кооператив, как делили землю, строились, добывали удобрения.

В то время ЦК КПБ делали вид, что «Сказ о Лысой горе» — просто примитивная сатира на белорусских писателей, но автора искали. Правда, как говорят, Машеров отдал команду КГБ и милиции найти Ведьмака. Как и в 1994 году, службисты тогда потерпели в этом деле поражение.

«Лука Мудищев» тоже заимствование — но из русской литературы. Такое название носила «стыдная» анонимная поэма, написанная в XIX веке. В ней рассказывалось о молодой и богатой московской купчихе, которая отличалась похотью.

Поэма «Лука Мудищев — президент» после первой же публикации стала настолько популярной, что продолжила жить своей жизнью. Через неделю появилось сатирическое произведение «Лука Мудищев отвечает Ведьмаку Лысогорскому», пародировавшее его риторику и манеру говорить трасянкой.

Поэма о Луке Мудищеве имела продолжение, но совершенно не ясно, имеет ли оно то же авторство, что и оригинальное произведение, или это всего лишь подражание.

Хотя автор давал достаточно конкретное описание самого себя, кто скрывается под псевдонимом неизвестно до сих пор.

В 2003 году Нил Гилевич раскрыл, что «Сказ о Лысой горе» под псевдонимом Ведьмак Лысогорский написал он, а идеи для сюжетов ему подбрасывал Николай Аврамчик, сам Аврамчик утверждал, что это произведение они писали вместе с Гилевичем. Но никто из них не брал на себя авторство поэмы «Лука Мудищев президент».

Рыгор Бородулин, которому также приписывали авторство поэмы «Лука Мудищев президент», объяснял, что он бы написал лучше и такой бы слабины себе не позволил. Также он доказывал, что не писал поэму хотя бы потому, что там есть лица, о которых он не хотел бы писать. «Зачем мне это? Для чего? Да и ловля ветра это. Это все пустое».

В 2001 году все народное творчество, посвященное личности Лукашенко, было собрано в сборнике «Идиот самый настоящий…». Некоторые из опубликованных там произведений, например, «Письмо русскоязычных белорусов Луке Мудищеву-президенту», которое является творческой переделкой «Письма Рейгану от рабочих Урала», без цензурирования половины слов невозможно опубликовать на сайте.

Сегодня этот жанр политических фельетонов почти позабыт, уступив место фотоколлажам и мемам, не менее острым и жизненным.