Стало известно, из какой точки спецназ ГУР потопил российский корабль «Ивановец» 1 4.02.2024, 13:21

Аналитики показали координаты.

Украинские спецназовцы из ГУР Минобороны ночью 1 февраля уничтожили российский катер «Ивановец» в аннексированном Крыму. Сегодня стало известно точное место, где поразили судно оккупантов, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

В телеграм-канале «Крымский ветер» отметили, что атаку на ракетный катер «Ивановец» совершили на восточном побережье оккупированного полуострова. Это судно оккупантов является довольно редким.

С помощью довольно оригинального метода, а именно астрономического, OSINT-исследователи определили координаты точки наблюдения, то есть дрона, с которого велась съемка, а также азимут его движения на катер «Ивановец».

«Координаты: 45.3106, 32.8153 – это к западу от озера Донузлав, примерно в 13,5 километра от входа в бухту», – отметили в телеграм-канале.

Также в сети опубликовали спутниковые снимки, как именно выглядело место попадания по вражескому судну.

«Ивановец» атаковали шестью морскими дронами MAGURA V5 украинского производства.

Катер «Ивановец» подбили возле Крыма

Днем 1 февраля стало известно, что спецназовцы ГУР уничтожили российский катер «Ивановец». Стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.

Впоследствии стало известно, что этот катер мог быть вооружен противокорабельными ракетами типа «Москит» с дальностью до 130 километров. Также на этом российском судне могли находиться 40 моряков.