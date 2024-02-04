Стало известно, из какой точки спецназ ГУР потопил российский корабль «Ивановец»1
- 4.02.2024, 13:21
Аналитики показали координаты.
Украинские спецназовцы из ГУР Минобороны ночью 1 февраля уничтожили российский катер «Ивановец» в аннексированном Крыму. Сегодня стало известно точное место, где поразили судно оккупантов, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».
В телеграм-канале «Крымский ветер» отметили, что атаку на ракетный катер «Ивановец» совершили на восточном побережье оккупированного полуострова. Это судно оккупантов является довольно редким.
С помощью довольно оригинального метода, а именно астрономического, OSINT-исследователи определили координаты точки наблюдения, то есть дрона, с которого велась съемка, а также азимут его движения на катер «Ивановец».
«Координаты: 45.3106, 32.8153 – это к западу от озера Донузлав, примерно в 13,5 километра от входа в бухту», – отметили в телеграм-канале.
Также в сети опубликовали спутниковые снимки, как именно выглядело место попадания по вражескому судну.
«Ивановец» атаковали шестью морскими дронами MAGURA V5 украинского производства.
Катер «Ивановец» подбили возле Крыма
Днем 1 февраля стало известно, что спецназовцы ГУР уничтожили российский катер «Ивановец». Стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.
Впоследствии стало известно, что этот катер мог быть вооружен противокорабельными ракетами типа «Москит» с дальностью до 130 километров. Также на этом российском судне могли находиться 40 моряков.