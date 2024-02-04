Невского уволили «по статье» 1 Александр Невзоров

4.02.2024, 13:28

Странно, что прозрение пришло так поздно.

Синод ПЦУ удаляет из реестра святых Александра Невского.

Практика «отзыва» давно и успешно применяется в автобизнесе. Там модель или серию «отзывают» из-за неустранимых и опасных дефектов.

В церковных делах выбраковка святого явление редкое, но не чрезвычайное.

Порядка 100 святых были разжалованы после того, как выяснялось, что их нимб куплен, достался по блату или был напялен на них по «политическим причинам».

Невский не первый и не последний из разоблаченных.

УПЦ его уволила «по статье».

Странно, что прозрение пришло так поздно. Верный слуга Орды, профессиональный коллектор, спец по выбиванию дани с русских городов в качестве обитателя иконостаса выглядит забавно.

Его прыть по защите ордынских завоеваний от западных христиан вызывает массу вопросов в его «профпригодности», как святого.

Бандитские налеты на беззащитные поселения эстов и чуди тоже не делают князю чести.

Его демарш на Чудское озеро, как известно, был банальной грабительской вылазкой, первыми шагами русского террора.

Несколько романтичных рыцарей Ливонского ордена решили защитить семьи безоружных рыбаков, от русской «Бучи» XIII века.

Произошла потасовка, которую попы и историки позже раздули в «Ледовое побоище».

Конечно, Невский по праву мог бы украсить историю русского бандитизма, лицемерия, хамства, грабежа и коллаборационизма.

Уголовные наклонности князя были очевидны. Он с позором был изгнан даже из Новгорода. В ответ он собрал ордынских братков и обратил «любимый город» в пепелище: «вырвал языки многих новоградцев и ослепил их лично, дворы пожег, а жен поимел».

Конечно, Невский может быть святым только для РПЦ. Для прочих церквей он не слишком уместен в этом качестве.

Александр Невзоров, «Телеграм»