Под озером любви маори нашли необычное сокровище 3 4.02.2024, 13:34

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Кто принес туда «золото дураков»?

Озеро Роторуа расположено в сердце спящего вулкана на Северном острове Новой Зеландии и является местом действия одной из самых известных любовных историй новозеландских маори. В новом исследовании ученые впервые нанесли его на карту и заметили нечто необычное: странную магнитную аномалию, пишет Live Science.

Легенда гласит, что именно на этом месте дочь влиятельного вождя преодолела запретную любовь, переплыв озеро, чтобы воссоединиться с молодым озером. Однако это место также представляет интерес и для науки — оно известно своей гидротермальной активностью.

В новой работе команда из научно-исследовательского института GNS Science в Новой Зеландии нанесла на карту дно озера и обнаружила нечто удивительное: кратеры извержений, древнюю реку, а также большую магнитную аномалию в южной части озера. Считается, что новые карты впервые доказывают, что гидротермальные системы материка Роторуа также простираются в самые глубины озера.

По словам соавтора исследования Корнела де Ронда, ученым удалось составить карту, охватывающую 55 квадратных километров, то есть 68% дна озера. Для этого ученые использовали многолучевой эхолокатор, а также провели ряд магнитных исследований, в результате которых им и удалось обнаружить аномалию.

Команда отмечает, обычно, когда по поверхности вулканических пород проводят магнитометров, получают очень положительные аномалии, однако в данном случае все было наоборот — они обнаружили отрицательные аномалии. Предполагается, что это связано с очень низкой магматической восприимчивостью.

Как правило, вулканические породы содержат высокомагнитный минерал магнетит, однако команда полагает, что в озере Роторуа гидротермальные жидкости прошли через породу и в итоге превратили магнетит в пирит, также известный как «золото дураков» и почти не имеющий магнитного сигнала. Известно, что этот процесс способен значительно уменьшить магнитный сигнал, а потому объясняет магнитную аномалию.

В этой области также были найдены другие свидетельства магнитной аномалии. Например, карта теплового потока показала тепло, вероятно, представляющее собой горячую воду, поднимающуюся на дно озера снизу. Кроме того, ученые обнаружили кратеры, которые, вероятно, являются кратерами гидротермальных извержений.

Любопытно, что несмотря на всю эту гидротермальную активность, температура воды в озере в среднем составляет всего 14 градусов по Цельсию. Считается, что это связано с размерами озера — в нем достаточно прохладной воды, чтобы противодействовать теплу, поднимающему из недр планеты.