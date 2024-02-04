Украинские операторы FPV-дронов отбили побратимов из ловушки россиян 2 4.02.2024, 13:44

4,084

Реальные кадры спасения показали на видео.

Украинские воины показали видео атаки FPV-дрона, которая помогла двум нашим защитникам выбраться из ловушки оккупантов.

Военнослужащие находились в здании, первый этаж которого захватил противник.

Соответствующим роликом поделился Telegram-канал «СтратКом ВСУ». Операцию провели бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Бой произошел на территории одного из населенных пунктов. Локация и дата съемки не уточняется.

«Реальные кадры спасения. Россияне заняли первый этаж здания, в котором находились украинские защитники. Но на помощь пришли дроны! Пока беспилотники уничтожали противника, защитники успешно выбрались и отошли», – рассказали военные.

На видео видно, что FPV-дрон залетел на первый этаж трехэтажного здания. Произошел взрыв, после которого двое украинских военнослужащих смогли спуститься из окна второго этажа и отойти от захваченного российскими оккупантами объекта.