Белоруска пришла в церковь помолиться и унесла оттуда урну для пожертвований 10 4.02.2024, 13:50

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Что было дальше?

В Толочине Витебской области женщина украла урну для пожерствований из Свято-Покровского храма. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Кража произошла еще 28 декабря прошлого года. В тот день женщина пришла в Свято-Покровский храм Свято-Покровского женского монастыря и похитила металлическую урну для пожертвований. Сама урна оценивается в 230 рублей, кроме того, в ней было, по данным МВД, было не менее 515 рублей.

Подозреваемую нашли, благодаря системе видеонаблюдения. Женщина «раскаялась, осознала, что совершила преступление», рассказала старшая оперуполномоченная отделения уголовного розыска Толочинского РОВД Юлия Шафранская.

Против нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК (Кража). По этой статье предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет, или ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок.