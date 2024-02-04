Видео с сотнями гробов из российского Ростова шокировало Сеть 15 4.02.2024, 14:02

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Ролик тайно снял на камеру мобильного телефона один из сотрудников морга.

В социальных сетях появилось видео из российского Ростова-на-Дону, где находится крупный военный морг, выполняющий функции распределительного центра.

Именно здесь сортируют и идентифицируют тела погибших российских военных, которых отправляют домой по всей России в разные регионы страны.

На опубликованных кадрах можно увидеть сотни гробов в деревянных ящиках, готовящихся к отправке домой.

Видео тайно снял на камеру мобильного телефона один из сотрудников морга, после чего кадры разошлись по социальным сетям.

Многие комментаторы задаются вопросом: ради чего погибли эти люди, которых Путин отправил на гибель в Украину.

«Разрушили и захватили несколько городов, пару десятков сел, угробили экономику и попали под санкции. Сотни тысяч погибших. Настоящие идиоты», - пишут пользователи соцсетей, комментируя военную авантюру Путина.

«Сколько же их... И никто не ответит, ради чего они умерли», - пишет один из пользователей.