Нефть перестает быть матушкой 2 Телеграм-канал «День опричника»

4.02.2024, 14:17

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Коллаж: nv.ua

«Сила Сибири-2», как назло, тоже ослабла.

Дроны атаковали волгоградский НПЗ компании «Лукойл» — крупнейший в Южном федеральном округе. БПЛА наносят удары по нефтяным установкам как минимум раз в три дня.

Власти РФ замалчивают масштаб проблемы, хотя атаки на НПЗ бьют по экспорту крупных нефтяных компаний. А с доходами от «черного золота» и так уже проблемы — европейский рынок закрыт, а новые друзья платят далеко не так много.

Остается надежда на газ, хотя и она после срыва постройки газопровода «Сила Сибири-2» несколько ослабла.

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