Нефть перестает быть матушкой

Нефть перестает быть матушкой2
- Телеграм-канал «День опричника»
- 4.02.2024, 14:17
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«Сила Сибири-2», как назло, тоже ослабла.
Дроны атаковали волгоградский НПЗ компании «Лукойл» — крупнейший в Южном федеральном округе. БПЛА наносят удары по нефтяным установкам как минимум раз в три дня.
Власти РФ замалчивают масштаб проблемы, хотя атаки на НПЗ бьют по экспорту крупных нефтяных компаний. А с доходами от «черного золота» и так уже проблемы — европейский рынок закрыт, а новые друзья платят далеко не так много.
Остается надежда на газ, хотя и она после срыва постройки газопровода «Сила Сибири-2» несколько ослабла.
Телеграм-канал «День опричника»